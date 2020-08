‘Noi Campani’, la nota del segretario cittadino Gianfranco Ucci (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“È bastato davvero poco per trasformare la sezione locale di forza Italia in un covo di tupamaros, la sterzata imposta da Martusciello ha prodotto immediati effetti, visibili a tutti. Sotto la Ritrovata guida dell’emerito eurodeputato che ha già condotto il partito verso i noti fasti, i superstiti berlusconiani hanno da esternare qualcosa praticamente ad ogni ora, una iper produzione di parole a cui non corrisponde una sola idea, un solo fatto concreto. Ultima in ordine di tempo, la rivendicazione di un posto all’Asi per Iannace, indicato perché parte di un progetto e una squadra e che secondo i Martusciello-boys, invece, andava oggi confermato perché bravo e meritevole. Eppure le ragioni della nomina di Iannace che fece seguito al turn-over tra Giorgione e Reale (anch’egli assessore su indicazione ... Leggi su anteprima24

alburnico : LA DESTRA CIABATTONA DI BERLUSCONI SALVINI MELONI HA RIPRESENTATO I SOLITI FITTO EXGOVERNATORE IN PUGLIA UN PERSONA… - AppiaPolis : New post (INTERVISTA A LUIGI BOSCO, COORDINATORE DELLA LISTA 'NOI CAMPANI' A CASERTA) has been published on AppiaPo… - DildoBaggjns : @monelof Questo si ma con noi Campani aveva una simpatia particolare diciamo - infoitinterno : Referendum, Noi Campani: Voteremo No al taglio dei parlamentari - Il Quotidiano del Sud - infoitinterno : Referendum, Noi Campani: Voteremo No al taglio dei parlamentari | Irpinia24 -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Noi Campani’ Napoli, Mertens: “Con De Laurentiis è come stare sulle montagne russe. Vi racconto cosa mi ha spinto a restare qui…” Il Corriere del Pallone