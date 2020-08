New York: è morto Robert Trump, lo annuncia il fratello presidente (Di domenica 16 agosto 2020) Due giorni fa, il presidente aveva visitato il fratello in un ospedale di New York e i media avevano definito gravi le sue condizioni, anche se nessun dettaglio sulla malattia di cui soffriva è stato reso noto. Robert Trump avrebbe compiuto 72 anni il prossimo 26 agosto Leggi su firenzepost

SalmanNizami_ : Times Square New york- 'Gali Gali mei shor hai ..! - Corriere : È morto Robert Trump, fratello del presidente Usa. Aveva 72 anni - Corriere : È morto Robert Trump, fratello del presidente Usa. Aveva 72 anni - Marchesinimarc1 : È morto a New York @RobertTrump15, il fratello minore di @realDonaldTrump che aveva 71 anni - GionataRoncolet : Lotta per l sopravvivenza ”roa roa tutti casa soa” -

Ultime Notizie dalla rete : New York Morto Robert Trump, fratello minore di Donald. Il presidente: «Mi mancherà, ci rivedremo» Corriere della Sera Morto fratello di Donald Trump. Il presidente commosso: "Era il mio migliore amico"

A darne notizia il presidente degli Stati Uniti in una nota: "Con il cuore pesante - scrive - che vi annuncio che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto stasera, in pace. Non era solo mio frate ...

Morto il fratello di Donald Trump: Robert era il mio migliore amico”

Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre”. Donald Trump, 74 anni aveva fatto visita a suo fratello venerdì in un ospedale di New York, rimanendovi per circa 45 minuti. Secondo i media ...

A darne notizia il presidente degli Stati Uniti in una nota: "Con il cuore pesante - scrive - che vi annuncio che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto stasera, in pace. Non era solo mio frate ...Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre”. Donald Trump, 74 anni aveva fatto visita a suo fratello venerdì in un ospedale di New York, rimanendovi per circa 45 minuti. Secondo i media ...