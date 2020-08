Napoli, personale sanitario aggredito mentre soccorre ragazza (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nottata di spintoni, calci, pugni e insulti per il personale sanitario che è stato vittima di un’aggressione alla Rotonda Diaz, luogo in cui ha prestato soccorso. Come raccontato dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, alle ore 2.00 della scorsa notte, la postazione 118 del Chiatamone, dopo essere stata allertata, si è recata presso la Rotonda Diaz per soccorrere una ragazza che aveva perso coscienza sulla spiaggia. In meno di 5 minuti l’ambulanza era sul posto ma è stata accolta da una folla di giovani inferociti che hanno iniziato a spintonare l’equipaggio ed a prendere a pugni il mezzo di soccorso. La ragazza soccorsa e portata all’Ospedale Pellegrini risulta in ... Leggi su anteprima24

Napoli, doppia aggressione a personale del 118: «Ora basta tolleranza»

Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, nell’ambito degli incontri con il personale delle Forze di Polizia impegnato a presidio e tutela della sicurezza nella festività di Ferragosto, oggi si è recato ...

Rotonda Diaz, la denuncia: "Ambulanza presa a pugni e personale 118 spintonato"

Un mezzo di soccorso preso a pugni e personale del 118 spintonato. E' quanto accaduto a Napoli, alla Rotonda Diaz, nella notte tra venerdì e sabato secondo quanto denunciato dall'associazione "Nessuno ...

