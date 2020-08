Napoli, nome nuovo per il dopo Callejon: le cifre per il colpo dal Wolfsburg (Di domenica 16 agosto 2020) Il Napoli sta seriamente pensando a Josip Brekalo del Wolfsburg come dopo-Callejon. Ecco il possibile costo del cartellino Leggi su 90min

CuoreIschitano : Qual'è il miglior centrocampista del Napoli dalla fondazione a oggi? Sparate un solo nome! - news24_napoli : Younes e Llorente seguiti dal Benevento, il Ds Foggia non si sbilancia… - news24_napoli : Napoli, caccia all’esterno offensivo: spunta anche il nome di Brekalo… - news24_napoli : Benevento su Llorente e Younes, il ds Foggia: “A volte il nome rischia… - tessy_94 : RT @Poesiaitalia: La leggenda narra che il suo nome derivi dall'aver il poeta latino Virgilio nascosto un uovo magico che aveva il potere d… -