Nantes: il capitano Abdoulaye Touré positivo al coronavirus (Di domenica 16 agosto 2020) Il capitano del Nantes, Abdoulaye Touré è risultato positivo al coronavirus. È il settimo giocatore del Nantes ad essere colpito dalla fine di luglio. Secondo il nuovo protocollo del calcio francese (oltre ad essere in isolamento fin quando il giocatore è positivo) sono richiesti approfonditi esami cardiaci almeno un mese dopo il primo test positivo, anche in assenza di sintomi, prima di ogni ripresa dell’allenamento. Considerando il lasso di tempo “ri-atletico”, un giocatore positivo potrebbe non essere disponibile per almeno sei settimane. Foto: Facebook Nantes L'articolo Nantes: il capitano Abdoulaye Touré ... Leggi su alfredopedulla

