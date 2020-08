Nanni Moretti attraversa (di nuovo) Roma deserta in vespa, 17 anni dopo ‘Caro Diario’ – Il video (Di domenica 16 agosto 2020) Sulle note morbide di I’m your man di Leonard Cohen, le immagini di una Roma deserta a Ferragosto, 17 anni dopo: lo rifa, Nanni Moretti. Prende la sua vespa e, anche se il modello è evidentemente quello dei tempi moderni e non più di quelli andati – percorre una Roma deserta, solo poche macchine e nessun’anima nelle ore calde di Ferragosto. Il video è stato poi pubblicato sui profili social di Moretti. Un’immagine storica, come in Caro Diario, scritto, diretto ed interpretato da Nanni Moretti nel 1993.e vincitore del premio per la miglior regia al Festival di Cannes 1994. Allora il piano ... Leggi su open.online

