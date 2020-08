Musicoterapia e Carosone per donare benessere (Di domenica 16 agosto 2020) di Francesco Bellofatto La musica come mezzo per la stimolazione e lo sviluppo di funzioni quali l’affettività, la motricità, il linguaggio. Se volete far ricordare delle informazioni a persone, anche giovani, con disturbi dell’apprendimento, provate a cantarle: le memorizzeranno meglio. Francesca Curti Giardina, cantante di talento e profonda conoscitrice del repertorio classico, porta la Musicoterapia nelle scuole, formando i docenti ad utilizzare la musica per favorire le reazioni comportamentali dei ragazzi, rafforzando l’attenzione e la prontezza, con importanti cambiamenti nel rafforzamento della fiducia in sé e nella socializzazione, facilitando l’interazione, l’espressione dei sentimenti e un maggiore coinvolgimento con l’ambiente scolastico. “Per l’emergenza Covid sto proseguendo on line, ... Leggi su ildenaro

