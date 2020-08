MotoGp, Viñales non usa giri di parole: “l’incidente Zarco-Morbielli? Io e Valentino abbiamo avuto culo” (Di domenica 16 agosto 2020) Le moto di Zarco e Morbidelli lo hanno solo sfiorato, una fortuna grande così per Maverick Viñales, che avrebbe potuto davvero farsi male a causa dell’incidente avvenuto tra il francese e l’italiano nel corso del giro numero 8 del GP d’Austria. Il pilota della Yamaha ha commentato quanto avvenuto in pista, non usando mezzi termini ai microfoni di Sky Sport: “il fatto positivo è che siamo qui a parlarne, dopo la caduta ho visto che le moto ci hanno sfiorato. Oggi abbiamo avuto un culo molto grande con Valentino, ci siamo salvati in maniera incredibile. Sono un po’ incazzato per quanto successo invece nella seconda corsa, avevo un buon passo e mi sentivo bene con la moto ma ho avuto un problema con la M1 e ho dovuto rallentare per 3-4 ... Leggi su sportfair

rtl1025 : ??? 'È un mezzo assassino'. È la durissima accusa di Franco #Morbidelli a Johann #Zarco, dopo l'incidente all'ottavo… - Agenzia_Ansa : #MotoGp #Austria Dopo un pauroso incidente, le moto di Morbidelli e Zarco sfiorano #Rossi e #Vinales, senza colpir… - VikyBorgomeo : #motogp #AustrianGP Brutto incidente, bandiera Rossa Zarco e Morbidelli si prendono in velocità. Grande spavento,… - FelixRo22966063 : RT @gponedotcom: Petrucci: 'Dovizioso a piedi? Se vince il mondiale non credo proprio': 'Oggi ha fatto un altro capolavoro, risponde sempre… - Leonard06951689 : RT @rtl1025: ??? 'È un mezzo assassino'. È la durissima accusa di Franco #Morbidelli a Johann #Zarco, dopo l'incidente all'ottavo giro del G… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Viñales MotoGp, Viñales domina i test di Jerez. Operazione alla spalla per Marquez la Repubblica