MotoGp – Valentino Rossi dopo il warm up: “ho ancora dubbi sulla gomma posteriore” (Di domenica 16 agosto 2020) Valentino Rossi chiude il warm up in 12ª posizione, la stessa dalla quale partirà in gara. Il ‘Dottore’ sa bene che dovrà partire bene per provare una complicata rimonta. Ai microfoni di Sky Sport, mentre fa da spettatore alla gara di Moto3, Valentino Rossi ha spiegato di avere ancora qualche dubbio in merito alla scelta della gomma posteriore: “bisognerà fare tutto bene dall’inizio, la giornata è bella, splende il sole. Dobbiamo ancora scegliere tra la gomma dura e quella media al posteriore“.L'articolo MotoGp – Valentino Rossi dopo il warm up: “ho ... Leggi su sportfair

sportli26181512 : MotoGP, GP Austria (Spielberg), il warm up: 1° Mir, 6° Dovizioso, 12° Valentino Rossi: Buone notizie dal meteo di S… - Nusantara_TV : Ducati Akan Pecat Dovizioso, Ini Kata Valentino Rossi - OA_Sport : MotoGP, risultati warm-up GP Austria 2020: Joan Mir il più veloce, Andrea Dovizioso 6° e Valentino Rossi 12° con go… - OA_Sport : DIRETTA MotoGP, GP Austria 2020 LIVE: warm-up alle 09.40, si scelgono le gomme per la gara. Valentino Rossi ci prova - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Austria 2020 in DIRETTA: Valentino Rossi ci crede. “Ho un buon passo”. Vinales in pole -