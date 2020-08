MotoGp, tremento incidente in Austria: Valentino Rossi salvo per miracolo (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo l'incidente pesantissimo avvenuto in Moto 2, sul circuito di Spielberg c'è stato un bruttissimo incidente anche in MotoGp tra Zarco e Morbidelli. Attimi di paura enormi, poi un po' di conforto è arrivato dalle immagini televisivi che hanno fatto vedere il pilota italiano che saliva da solo sull'ambulanza. L'incidente è stato tremendo e anche rivedendolo il cuore batte molto forte. L'incidente tra Morbidelli e Zarco Era stata fino a quel momento una bella gara, poi la grande paura. Zarco attacca Morbidelli, lo supera tagliandogli la strada, il pilota romano lo tampone, entrambi perdono il controllo delle rispettive vetture. Una delle due moto impazzisce come un cavallo senza fantino e per pochissimi centimetri non centra in pieno Valentino ... Leggi su howtodofor

