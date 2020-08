MotoGp – Tragedia sfiorata al GP d’Austria. Bruttissimo incidente anche in moto2 (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo la bandiera rossa, raggiungendo il box Yamaha, Valentino Rossi si metteva le mani sul casco: “Mamma mia!”. Come un meteorite da un quintale e mezzo, a più di 300 all’ora, la M1 del suo allievo preferito – Franco Morbidelli – lo aveva sfiorato per pochi centimetri. Un miracolo. A fine gara, il Doc cerca le parole giuste per raccontare “il rischio più grande della mia carriera, un momento molto pericoloso”. E accusa il francese della Ducati Avintia, Johann Zarco: “E’ andato a frenare apposta davanti a Morbidelli. Ha cercato di danneggiarlo tagliandogli la strada. C’è da stare molto attenti, va bene essere aggressivo in pista ma qui si sta perdendo il rispetto per gli avversari: ora facciano qualcosa di serio a Zarco”. Perché, insiste il pesarese, questa volta “il santo dei ... Leggi su giornal

