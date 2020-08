MotoGp – Incidente Morbidelli, Valentino Rossi: “rischio più grande della mia vita, Zarco va punito” (Di domenica 16 agosto 2020) Brutto Incidente in gara durante il Gp dell’Austria tra Zarco e Morbidelli: il francese ha sbagliato l’uscita dalla curva 2, cercando ugualmente di mettersi davanti al pilota italiano che lo ha preso in pieno. Dall’impatto le moto sono letteralmente volate vie, una delle quali è tornata subito in pista sfiorando Valentino Rossi, illeso per miracolo. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesAi microfoni di Sky Sport, il pilota di Tavullia ha speso parole dure per quanto accaduto: “ho preso tanta paura. Sono scosso, riprendere la gara è stata dura. Il santo dei motociclisti ha fatto una grande lavoro, è stata una cosa molto pericolosa, si sta perdendo il rispetto per gli avversari. In pista devi essere aggressivo, ma Zarco non ... Leggi su sportfair

