MotoGp – Brutto incidente Zarco-Morbidelli: la moto sfiora Valentino Rossi, salvo per miracolo [VIDEO] (Di domenica 16 agosto 2020) Brutto incidente occorso all’ottavo giro del Gp dell’Austria. Zarco sbaglia traiettoria in uscita di curva (2) e resta davanti a Morbidelli che non riesce ad evitarlo. L’incidente è bruttissimo, tanto che le moto vengono praticamente distrutta: quella di Zarco sfonda le barriere, quella di Morbidelli rimbalza in pista e passa come un proiettile davanti a Valentino Rossi salvo per miracolo. 🤯 Rossi… #AustrianGP pic.twitter.com/gYTrx1FKLk — jesuspete (@jesuspete) August 16, 2020 L'articolo motoGp – Brutto incidente ... Leggi su sportfair

