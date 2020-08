MotoGp Austria, scomtro tra Zarco e Morbidelli e Rossi viene sfiorato da pezzi di moto e piloti (Di domenica 16 agosto 2020) Incredibile incidente nella motoGp in corso di svolgimento sul circuito dell'Austria. Zarco, in sorpasso su Morbidelli, taglia la linea verso destra e colpisca con la ruota posteriore della sua Ducati quella anteriore della Yamaha di Morbidelli. La moto di Zarco poi diventa un proiettile impazzito che taglia la pista alla curva 3, sfiorando letteralmente Vinales e Rossi. Gara interrotta.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/ahmetaksu 91/status/1294981952202833920" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

