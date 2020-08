Moto2, incidente spaventoso: Syahrin distrugge la moto di Bastianini (VIDEO) (Di domenica 16 agosto 2020) Cade Bastianini, la moto rimane a centro pista e Syahrin la prende in pieno. Clamoroso quanto accaduto durante il Gran Premio di Spagna della moto2 con il pilota italiano a terra in uscita della curva e con la sua Kalex depositata a centro pista. Fortunatamente Bastianini, con grande rapidità, è riuscito a togliersi dal tracciato mentre la moto è rimasta al centro ed è stata colpita in pieno, e dunque completamente distrutta, dal passaggio di Hafizh Syahrin. Ambulanza in pista e bandiera rossa ma il pilota, secondo quanto comunicato dalla Commissione medica, è cosciente. La gara ripartirà con 13 giri e con le condizioni di classifica bloccate dopo il terzo giro. #AustrianGP 😣 ... Leggi su sportface

E’ di Remy Gardner la pole position delle qualifiche del Gp d’Austria classe Moto2. Il figlio d’arte conquista la seconda partenza al palo della sua carriera, con 1’28?681. Un crono che gli consente d ...

Moto2, Austria: ancora Lowes nelle FP3, in 23 in un secondo!

Tempi sempre più serrati, ma al comando c’è ancora Sam Lowes. Le ultime prove libere della classe Moto2 ci dicono proprio questo. Ancora una volta imbattibile l’alfiere EG 0,0 Marc VDS al Red Bull Rin ...

