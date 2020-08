Moto2 – Incidente shock per Syahrin: prende in pieno la moto di Bastianini, il volo è terribile [VIDEO] (Di domenica 16 agosto 2020) terribile Incidente durante il 4° giro della gara di moto2 nel Gp dell’Austria. Tutto è iniziato da un scivolone di Enea Bastianini che ha perso il posteriore della sua moto. Il pilota ha fatto appena in tempo ad allontanarsi, venendo sfiorato pericolosamente da Navarro, ma la sua moto è rimasta in mezzo alla pista. Alcuni piloti sono riusciti ad evitarla, ma non Hafizh Syahrin che l’ha colpita in pieno spezzandola in due e venendo sbalzato via sulla pista. Il pilota malese è stato portato in ospedale in ambulanza ma è fortunatamente cosciente. pray for hafizh Syahrin 🙏🏻 #moto2 ... Leggi su sportfair

Attimi di paura al quarto giro della gara del Red Bull Ring della Moto2, con un terribile incidente che ha portato all'esposizione della bandiera rossa. Enea Bastianini era in quinta posizione ...

