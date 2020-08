Moto2 – In Austria trionfa Martin, Marini nuovo leader del Mondiale: brutto incidente per Syahrin (Di domenica 16 agosto 2020) Gara di Moto2 ricca di colpi di scena quella appena conclusa sul tracciato di Spielberg. Una corsa ristretta nei giri a causa del brutto incidente che ha coinvolto Syarhin, sfortunato nel prendere in pieno la moto di Bastianini (pesante 0 per lui) letteralmente esplosa: il pilota è stato trasportato in ospedale ed è cosciente, ma potrebbe aver riportato danni al bacino. Alla ripartenza in pista dopo l’incidente, è Jorge Martin a prendersi la vittoria davanti a Luca Marini, nuovo leader del Mondiale e Marcell Schrotter.L'articolo Moto2 – In Austria trionfa Martin, Marini nuovo ... Leggi su sportfair

Bruttissimo incidente al GP d'Austria, nelle Moto2. Enea Bastianini in avvio del quarto giro è caduto dopo una sbandata e la sua moto, rimasta in mezzo alla pista, è stata centrata ad alta velocità da ...

In una gara interrotta da un importante incidente, arriva il primo successo Moto2 di Jorge Martín. L’alfiere Red Bull KTM Ajo vince sul tracciato ‘di casa’ del suo team, dominando dall’inizio alla ban ...

In una gara interrotta da un importante incidente, arriva il primo successo Moto2 di Jorge Martín. L'alfiere Red Bull KTM Ajo vince sul tracciato 'di casa' del suo team, dominando dall'inizio alla ban ...