Moto Gp, pauroso incidente in Austria: la moto di Morbidelli attraversa la pista e sfiora Rossi | VIDEO (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo la gara della moto2, anche quella di oggi – 16 agosto – della motoGp, in Austria, è stata interrotta dalla bandiera rossa a causa di un incidente terribile. Dopo un contatto tra Zarco e Morbidelli la moto del pilota italiano è carambolata più volte, attraversando la traiettoria di Valentino Rossi e Maverick Vinales, senza colpirli. Zarco si è rialzato subito, Morbidelli è stato portato in barella fino all’ambulanza, sulla quale è però salito con le sue gambe. Bandiera rossa durante il quarto giro della moto2, in Austria, a causa di un ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : #MotoGp #Austria Dopo un pauroso incidente, le moto di Morbidelli e Zarco sfiorano #Rossi e #Vinales, senza colpir… - SportMore2 : Al @redbullring in #MotoGP altro incidente pauroso tra @JohannZarco1 e @FrankyMorbido12, moto impazzite e immagini… - Andrea65860409 : Moto Gp, pauroso incidente. Morbidelli ferito - fisco24_info : Gp d'Austria: pauroso incidente, moto Morbidelli attraverso la pista: Collisione con Zarco, sfiorata tragedia - gazzettaparma : Gp d'Austria, pauroso incidente: la moto di Morbidelli carambola sulla pista -