Morto Robert Trump, il presidente Donald: “Era il mio migliore amico” (Di domenica 16 agosto 2020) Robert Trump, fratello del presidente degli Stati Uniti Donald, è Morto all’età di 72 anni dopo essere stato ricoverato all’ospedale di New York Il fratello minore di Donald Trump, Robert, è Morto all’età di 71 anni nell’ospedale di New York dopo esservi stato ricoverato qualche giorno. A darne l’annuncio è stato proprio il presidente degli … L'articolo Morto Robert Trump, il presidente Donald: “Era il mio migliore amico” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

È morto questa notte dopo essere stato ricoverato in ospedale a New York Robert Trump, fratello minore del presidente degli Stati Uniti. Aveva 71 anni. Il più giovane dei cinque fratelli Trump era un ...E’ morto Robert Trump, il fratello minore del presidente Donald Trump. Avava 71 anni. Era ricoverato al New York Presbytherian Hospital a Manhattan. Ancora sconosciute le cause del decesso. Ad annunci ...