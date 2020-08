Morto Robert Trump fratello minore di Donald, il presidente commosso: «Il mio migliore amico» (Di domenica 16 agosto 2020) È Morto nella serata di ieri, sabato 15 agosto, Robert Trump, fratello minore del presidente Usa Donald. Ricoverato in ospedale da qualche giorno, si è spento per cause ancora sconosciute. L’annuncio della morte è giunto attraverso le parole del tycoon che ha espresso in una nota tutto il suo dolore: “È con il cuore pesante – ha scritto il presidente degli Stati Uniti – che vi annuncio che il mio meraviglioso fratello, Robert, è Morto stasera, in pace. Non era solo mio fratello – ha dunque proseguito – era il mio migliore amico. Mi mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. Il suo ... Leggi su urbanpost

