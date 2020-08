Morto Robert Trump, fratello minore del presidente USA: “Era il mio migliore amico. Mi mancherà moltissimo” (Di domenica 16 agosto 2020) E’ Morto Robert Trump, il fratello minore del presidente degli Stati Uniti. Era ricoverato in ospedale. Sconosciute le cause del decesso. Donald Trump lo ha reso noto annunciando: “E’ con il cuore pesante che vi annuncio che il mio meraviglioso fratello, Robert, è Morto stasera, in pace. Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico. Mi mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre“. Donald Trump aveva fatto visita a suo fratello venerdì in un ospedale di New York. Secondo i media statunitensi, Robert ... Leggi su meteoweb.eu

