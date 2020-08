Morto Robert Trump fratello minore del presidente degli Stati Uniti (Di domenica 16 agosto 2020) Grave lutto per Donald Trump. Robert, 71 anni, fratello minore del presidente degli Stati Uniti, è Morto a New York dove era ricoverato da qualche giorno. Lo ha annunciato lo stesso tycoon ai giornalisti. “Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico” ha detto commosso il magnate. “Ci mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. La sua memoria vivrà per sempre nel mio cuore. Robert, ti amo, riposa in pace”. Il presidente era andato a trovarlo in ospedale venerdì prima di volare nel suo club di golf di Bedminster, nel New Jersey, per il fine settimana. Le cause del decesso non sono state rese note ma durante una conferenza stampa il ... Leggi su laprimapagina

repubblica : E' morto Robert, il fratello minore di Trump. Il presidente commosso: 'Era il mio migliore amico' [aggiornamento de… - Corriere : È morto Robert Trump, fratello del presidente Usa. Aveva 72 anni - Corriere : È morto Robert Trump, fratello del presidente Usa. Aveva 72 anni - giannettimarco : RT @leggoit: E' morto il fratello di Trump: 'Addio Robert, eri il mio miglior amico' - nopost3b : RT @PsicheMKD: Il fratello del Presidente Trump, Robert è morto. Per il Presidente era non solo un fratello, ma anche il suo migliore amico… -