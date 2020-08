Morto il fratello del presidente Trump: “Era il mio migliore amico” (Di domenica 16 agosto 2020) Robert Trump, 71 anni, fratello minore del presidente americano Donald Trump, è Morto ieri in un ospedale di New York. Lo ha annunciato Trump in un comunicato. "Non era solo mio fratello - ha dichiarato il presidente - era il mio migliore amico. Mi mancherà molto, ma ci rivedremo". Il presidente Usa aveva fatto visita a suo fratello venerdì in un ospedale di New York, rimanendovi per circa 45 minuti. Secondo i media statunitensi, Robert Trump era gravemente malato. Il presidente Usa, parlando nei giorni scorsi con i giornalisti, aveva detto che il fratello stava "passando un periodo difficile", senza fornire ulteriori dettagli. ... Leggi su ilfogliettone

