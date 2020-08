Morto fratello minore di Donald Trump: “Era il mio migliore amico” (Di domenica 16 agosto 2020) È Morto a 71 anni Robert Trump fratello minore di Donald. La notizia è stata data, con una nota ufficiale, proprio dal presidente degli Stati Uniti: “Era il mio migliore amico” È Morto Robert Trump, fratello più giovane di Donald, all’età di 71 anni. A dare la notizia ai giornalisti, lo stesso presidente in carica degli Stati Uniti, che ha annunciato: “Con il cuore pesante vi informo che il mio meraviglioso fratello è Morto in pace questa notte”. Le cause del decesso non sono ancora state rese note. Il presidente Trump era però andato a trovare Robert in ospedale venerdì. Durante ... Leggi su bloglive

