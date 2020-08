Morte Viviana Parisi, si valuta ipotesi aggressione cani. Proseguono le ricerche di Gioele (Di domenica 16 agosto 2020) Morte Viviana Parisi, si valuta ipotesi cani. Proseguono le ricerche di Gioele Proseguono nelle campagne di Caronia le ricerche del piccolo Gioele, il bimbo di quattro anni scomparso il 3 agosto con la madre Viviana Parisi, la dj trovata morta poco distante dal punto in cui ha scavalcato il guardrail dell’autostrada Messina-Palermo. Nelle ricerche, giunte al 13esimo giorno, sono impegnate una settantina di persone tra cui carabinieri del reparto cacciatori di Sicilia con droni e cani, oltre a Vigili del fuoco, Protezione civile, forestali, poliziotti e finanzieri. L’ultima pista al vaglio della Procura ... Leggi su tpi

