Morta Mercedes Barcha, vedova e musa dello scrittore premio Nobel Gabriel Garcia Marquez (Di domenica 16 agosto 2020) Città del Messico, 16 agosto 2020 - E' Morta Mercedes Barcha , moglie e musa dello scrittore colombiano Gabriel Garcia Marquez . La scomparsa della donna è avvenuta ieri a Città del Messico. Merceds ... Leggi su quotidiano

LaStampa : Aveva 87 anni, da tempo soffriva di problemi respiratori. - MarinaR8804 : RT @GenCar5: È morta a 87 anni Mercedes Barcha, vedova e amore di tutta la vita del Premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez (1927-20… - VkBaea : RT @RaiNews: Moglie e musa dello scrittore colombiano Gabriel Garcia Marquez, è morta ieri a Città del Messico all'età di 87 anni https://… - RaiNews : Moglie e musa dello scrittore colombiano Gabriel Garcia Marquez, è morta ieri a Città del Messico all'età di 87 ann… - ivogattulli : ..so they finally met again, in Macondo.. #Repost @corriere • • • • • • Morta a Città del Messico Mercedes Barcha,… -