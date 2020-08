Molise, il nuovo treno Campobasso-Termoli (costato 15 milioni) è già un flop: 3 ore per 80 km (Di domenica 16 agosto 2020) Quindici milioni di euro per riaprire una vecchia linea ferroviaria chiusa nel 2016, con la beffa di non aver risolto ancora i vecchi problemi e, anzi, aver allungato i tempi di percorrenza. Benvenuti sulla Campobasso-Termoli: 87 chilometri a binario unico percorsi alla velocità del “Brucomela”. Il sito di Trenitalia prevede poco meno di due ore per lo spostamento, andamento lento a dir poco, ma il reale tempo di percorrenza dalla riapertura a oggi è stato sempre superiore. Mai un treno arrivato in orario. Tempi medi di percorrenza intorno alle due ore e mezza nei casi migliori, fino alle tre ore toccate nel giorno della riapertura e anche in quello seguente. Campobasso- Termoli, a bordo della corsa inaugurale Fiduciosi dei grandi annunci per la riapertura ... Leggi su tpi

salfasanop : Attualmente, nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 7, fatta eccezione per il Molise (2) e la… - FelicePastore9 : RT @sole24ore: Ministero della Salute e Iss hanno fornito l'indice Rt di trasmissibilità del nuovo coronavirus nella settimana 3-9 agosto.… - missaglia_sara : Abruzzo e Molise, regioni e vini da scoprire: il mio nuovo articolo per la Rivista MdL di agosto. . #vinidabruzzo… - PasBartololomeo : Molise Covid free per Ferragosto: nessun nuovo contagio - - amohadanani : RT @sole24ore: Ministero della Salute e Iss hanno fornito l'indice Rt di trasmissibilità del nuovo coronavirus nella settimana 3-9 agosto.… -