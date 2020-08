Moglie malata immunodepressa, il marito imponeva la presenza dell’amante durante il lockdown (Di domenica 16 agosto 2020) La Moglie immunodepressa a seguito di un trapianto, il marito le imponeva la presenza dell’amante durante il lockdown, mettendo seriamente a rischio la sua vita. La Moglie aveva dovuto affrontare da poco un trapianto e quindi era immunodepressa, ma al marito non importava molto delle sue condizioni. Ha pensato di metterla in grave pericolo durante … L'articolo Moglie malata immunodepressa, il marito imponeva la presenza dell’amante durante il lockdown proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

HenyElati : - seltacadeina : @matteosalvinimi #Salvini Matteo ti sei chiesto da dove l'INPS prenda i soldi per reddito di cittadinanza e altre… - IAmMilyFlash : Si è scoperto pure che: Lui picchia il cane per eccitamento sessuale, ha un binocolo e si masturba in strada nudo f… - Vallescrivia1 : @fabcet È stato il socio È stato il commercialista È stata la moglie È stata la mamma L'ho fatto per vedere se erav… - faber012002 : Stamattina mia moglie lavava i panni dei bimbi nel lavandino...non so perché ma l'ho trovata sexy e l'ho spupazzata… -