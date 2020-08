Ministro Lamorgese: “Ai giovani dico di essere responsabili, pensano a divertirsi” (Di domenica 16 agosto 2020) “Prima di pensare ad eventuali seconde ondate di contagi da Coronavirus, occorre che noi stessi siamo responsabili, e lo dico soprattutto ai giovani che dopo il periodo di chiusura hanno voglia di divertirsi. Non è che ogni poliziotto, carabiniere o finanziere può stare dietro al singolo, serve responsabilità nei comportamenti soggettivi, dunque rispettare il distanziamento e indossare la mascherina, perché una leggerezza personale può ricadere su tutti. La curva ora non desta preoccupazioni, ma non sappiamo cosa avverrà“. Queste è il pensiero esplicitato da Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno, in occasione della conferenza stampa convocata dopo la riunione del Comitato nazionale ordine e sicurezza ... Leggi su sportface

matteosalvinimi : 49 giorni al processo. 15.406 sbarchi dall’inizio dell’anno a oggi, contro i 4.261 dello stesso periodo di un anno… - Rinaldi_euro : Sbarchi migranti +148,7%, Lamorgese si arrende: non so come fermarli - Il Tempo - Viminale : «Buon Ferragosto a tutti gli uomini e le donne che anche oggi lavorano per la sicurezza dei cittadini». Il ministro… - FabioVaio : RT @Rinaldi_euro: Sbarchi migranti +148,7%, Lamorgese si arrende: non so come fermarli - Il Tempo - Uomo900 : RT @matteosalvinimi: 49 giorni al processo. 15.406 sbarchi dall’inizio dell’anno a oggi, contro i 4.261 dello stesso periodo di un anno fa:… -