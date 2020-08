Milan, Krunic nel mirino del Torino (Di domenica 16 agosto 2020) Marco Giampaolo avrebbe messo gli occhi sul centrocampista rossonero Krunic Il Milan è a lavoro per rinforzare la squadra, ma la dirigenza rossonera pensa anche alle cessioni. Tra i nomi sulla lista dei partenti ci sarebbe anche Rade Krunic, mai veramente entrato negli schemi di Stefano Pioli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sul centrocampista ex Empoli c’è il Torino: Marco Giampaolo, neo tecnico granata, che lo ha allenato nei primi mesi di Milan, lo desidera fortemente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

