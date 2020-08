Milan, conto alla rovescia per la presentazione della terza maglia (Di domenica 16 agosto 2020) , secondo quanto riportato sui canali ufficiali rossoneri avverrebbe domani , secondo quanto riportato sui canali ufficiali rossoneri avverrebbe domani. terza maglia- Dopo la prima maglia, il Milan presenta la terza, per la stagione 2020-2021. Il club rossonero ha annunciato sui propri canali social che la presentazione avverrà domani, lunedì 17 agosto. La maglia sarà pre-ordinabile sul sito ufficiale della società rossonera, proprio come riportato dal club. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Giusty1980 : RT @FedRedBlack: C'è una squadra italiana affossata dai debiti e dai conti in rosso e quindi, giustamente, il @Corriere fa un articolo per… - SamMyersII1 : RT @FedRedBlack: C'è una squadra italiana affossata dai debiti e dai conti in rosso e quindi, giustamente, il @Corriere fa un articolo per… - Tammeo6 : RT @FedRedBlack: C'è una squadra italiana affossata dai debiti e dai conti in rosso e quindi, giustamente, il @Corriere fa un articolo per… - Massimi8900 : RT @FedRedBlack: C'è una squadra italiana affossata dai debiti e dai conti in rosso e quindi, giustamente, il @Corriere fa un articolo per… - _francesco_1980 : RT @FedRedBlack: C'è una squadra italiana affossata dai debiti e dai conti in rosso e quindi, giustamente, il @Corriere fa un articolo per… -