Michele, 20 mesi, di Massafra: morto annegato in piscina a Palagiano Secondogenito di una coppia di professionisti, disgrazia a ferragosto nella proprietà della famiglia (Di domenica 16 agosto 2020) Alle cinque del pomeriggio di ferragosto la disgrazia. Secondo una ricostruzione dell’accaduto, approfittando di un momento in cui non era controllato il bambino ha raggiunto la scaletta della piscina nello spazio esterno della proprietà di famiglia, nella campagna di Palagiano. È scivolato in acqua. Non ha avuto scampo. I genitori, accortisi della gravità della situazione, hanno allertato i soccorsi. All’arrivo del 118 il bimbo, Michele, 20 mesi, era già morto. Intervento dei carabinieri per accertare i fatti. Dopo l’ispezione cadaverica il corpicino è stato restituito alla famiglia per i funerali. ... Leggi su noinotizie

Maria26046585 : RT @ACurino: @ing_michele @paolocosta @ricpuglisi Siete seri? Cioè voi sacrificate il diritto all’istruzione sull’altare dei nuovi contagi?… - GianniMagini : @Simone98RC @Gio2020Gio @MPenikas @m_spagna @erretti42 @CorvinoSantino @MarceVann @francotaratufo2 @CarloneDaniela… - carseri : RT @fdragoni: @michele_geraci @M5S_Camera @Mov5Stelle @ItaliaViva @Azione_it @LegaSalvini @matteosalvinimi @Deputatipd @pdnetwork Un aiuto… - GianniMagini : @MPenikas @m_spagna @erretti42 @CorvinoSantino @MarceVann @francotaratufo2 @Gio2020Gio @CarloneDaniela @Simone98RC… - IlConte50919IT : RT @m_spagna: @IlConte50919IT @MPenikas @Hanan1868 @CiceroM5S @erretti42 @ZuccaOscar @SCavatton @fatelli_michele @Simo07827689 @cino_1969 @… -

Ultime Notizie dalla rete : Michele mesi Michele, 20 mesi, di Massafra: morto annegato in piscina a Palagiano Noi Notizie Emiliano, difenderemo Puglia dal virus

(ANSA) - BARI, 15 AGO - "Non ci arrenderemo mai a nessuno dei nostri avversari, difenderemo la Puglia dal virus e dalla crisi economica, sosterremo le famiglie e le aziende, rafforzeremo la nostra san ...

Emiliano: «Difenderemo la Puglia da virus e crisi, nessuna resa»

BARI - «Non ci arrenderemo mai a nessuno dei nostri avversari, difenderemo la Puglia dal virus e dalla crisi economica, sosterremo le famiglie e le aziende, rafforzeremo la nostra sanità che ha 1250 p ...

(ANSA) - BARI, 15 AGO - "Non ci arrenderemo mai a nessuno dei nostri avversari, difenderemo la Puglia dal virus e dalla crisi economica, sosterremo le famiglie e le aziende, rafforzeremo la nostra san ...BARI - «Non ci arrenderemo mai a nessuno dei nostri avversari, difenderemo la Puglia dal virus e dalla crisi economica, sosterremo le famiglie e le aziende, rafforzeremo la nostra sanità che ha 1250 p ...