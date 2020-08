"Mi state rovinando la vacanza". E scatta il pestaggio selvaggio (Di domenica 16 agosto 2020) Valentina Dardari Il volontario della Protezione civile è finito in ospedale con il setto nasale rotto. La sua ambulanza ostruiva l’ingresso in discoteca Sconcerto, rabbia e frustrazione sono i sentimenti che si provano di fronte a quanto accaduto all’alba in Sardegna dove un operatore della Protezione civile è stato massacrato di botte durante un intervento. Operatore massacrato di botte Il volontario era intervenuto per soccorrere un ragazzo ma a finire in ospedale alla fine è stato lui. L'ambulanza ostruiva l’ingresso alla discoteca e un ragazzo è sceso dalla sua auto e gli ha sferrato un pugno in pieno viso spaccandogli il setto nasale. Una volta risalito sulla sua Mercedes Classe a ha cercato di investire tutto l’equipaggio accorso per aiutare il collega. A raccontare quanto avvenuto è stata sulla sua pagina ... Leggi su ilgiornale

matteosalvinimi : grazie a PD e 5 Stelle, state rovinando il Paese ma vi fermeranno gli italiani! - coffeandpayne : RT @itsdenisepisano: Comunque, io sono sconcertata, soprattutto perchè non si può parlare degli Z'am che subito dite: 'Non sono una coppia,… - immarti15 : Ma perché state rovinando lo spam con le beltrozzi #circozzi - blackjagger : @sscmertens @JOVHNNY Uffa, mi state rovinando l’entusiasmo - loushmile : RT @itsdenisepisano: Comunque, io sono sconcertata, soprattutto perchè non si può parlare degli Z'am che subito dite: 'Non sono una coppia,… -

Ultime Notizie dalla rete : state rovinando "Mi state rovinando la vacanza". E scatta il pestaggio selvaggio il Giornale Mare sporco a Salerno e Ferragosto rovinato: nuove segnalazioni

Non possiamo certo dire che quest’estate – nell’anno segnato dalla Pandemia – sia tra quelle da ricordare per i salernitani con tuffi e bagni in acque pulite e trasparenti. Anzi. Sono state tante in q ...

Violato un nido di tartaruga a Castiglione della Pescaia: "Sono stati dei ragazzini"

Il guardiano di uno stabilimento sorprende dei giovanissimi a dissotterrare uova. Di 81, 15 sono andate già perse. Tartamare presenta denuncia, indagini in corso CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Non era mai ...

Non possiamo certo dire che quest’estate – nell’anno segnato dalla Pandemia – sia tra quelle da ricordare per i salernitani con tuffi e bagni in acque pulite e trasparenti. Anzi. Sono state tante in q ...Il guardiano di uno stabilimento sorprende dei giovanissimi a dissotterrare uova. Di 81, 15 sono andate già perse. Tartamare presenta denuncia, indagini in corso CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Non era mai ...