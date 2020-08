Meteo Nord Italia: domani e martedì TEMPORALI e GRANDINE (Di domenica 16 agosto 2020) Nella giornata di domani lunedì 17 agosto le regioni settentrionali si troveranno ad essere interessate da un’area di bassa pressione associata a una marcata instabilità atmosferica, che dovrebbe dare genesi a TEMPORALI che potrebbero assumere anche forte intensità. Abbiamo visto gli scorsi giorni quanto i TEMPORALI abbiano raggiunto eccezionale intensità in alcune aree del Nord Italia, con potenti fenomeni Meteo associati. Tra questi segnaliamo soprattutto le cadute di GRANDINE con chicchi di grosse dimensioni, che hanno causato non pochi danni soprattutto nella Valle Padana centro-orientale, dove si sono verificate anche notevoli raffiche di vento. I fenomeni atmosferici associati al nuovo cambiamento dovrebbero ... Leggi su meteogiornale

