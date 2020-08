Meteo Lombardia, forti temporali in atto. EVOLUZIONE prossime ore (Di domenica 16 agosto 2020) forti temporali hanno raggiunto la Lombardia nord-occidentale. Attualmente interessano con particolare rilevanza la provincia di Como, raggiungendo i confini della città metropolitana di Milano. Altre celle temporalesche si sono formate appena a sud-ovest di Lecco, altre del triangolo lariano. Un temporale si è fermato anche nella zona di Bergamo. La situazione è in rapida EVOLUZIONE. Il temporale che si è formato Nord Est di Malpensa e che raggiunge la zona di Como è particolarmente violento, con frequentissime scariche elettriche, rovesci di pioggia torrenziale, grandine. All’alba i temporali hanno interessato il Lago Maggiore. L’EVOLUZIONE Meteo per la giornata vedrà la ... Leggi su meteogiornale

DPCgov : ?? #allertaGIALLA domani, #10agosto, su Basilicata, Calabria, Sicilia e su parte di Lombardia e Puglia. ?? Consulta i… - meteosmaniotto : News Meteo. Meteo Lombardia, forti temporali in atto. EVOLUZIONE prossime ore - astrogeo_va : Abbastanza soleggiato sulla pianura con caldo afoso. Su Alpi e Prealpi nuvolosità variabile con rovesci e temporali… - valtellinatweet : Previsioni meteo fino al 18 agosto - straiding : RT @astrogeo_va: Ben soleggiato. Annuvolamenti cumuliformi pomeridiani di bel tempo sui monti. Asciutto. Rischio temporali molto basso o as… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Lombardia Meteo: LOMBARDIA, MALTEMPO KILLER provoca una TRAGICA FRANA in VALTELLINA. Ecco cosa è successo, il VIDEO iL Meteo Meteo Lombardia, forti temporali in atto. EVOLUZIONE prossime ore

Forti temporali hanno raggiunto la Lombardia nord-occidentale. Attualmente interessano con particolare rilevanza la provincia di Como, raggiungendo i confini della città metropolitana di Milano. Altre ...

Previsioni Meteo domani lunedì 17 agosto | cieli coperti al nord

Per la giornata di domani previsioni meteo lunedì 17 agosto 2020: maltempo al nord, nel resto della penisola tempo stabile. Mari calmi o poco mossi. Temperature in aumento. Analisi delle temperature, ...

Forti temporali hanno raggiunto la Lombardia nord-occidentale. Attualmente interessano con particolare rilevanza la provincia di Como, raggiungendo i confini della città metropolitana di Milano. Altre ...Per la giornata di domani previsioni meteo lunedì 17 agosto 2020: maltempo al nord, nel resto della penisola tempo stabile. Mari calmi o poco mossi. Temperature in aumento. Analisi delle temperature, ...