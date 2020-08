Meteo Italia tra 15 giorni STRAVOLTO entro fine agosto (Di domenica 16 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni Purtroppo non possiamo darvi buone notizie. Le condizioni Meteo dei prossimi 10 giorni promettono un’estremizzazione eccezionale: il caldo africano potrebbe raggiungere livelli record. Abbiamo dato un’occhiata ai modelli matematici di previsione, ovviamente analizzandoli come si deve, e abbiamo riscontrato un sostanziale accordo nel proporci un’ondata di calore che potrebbe essere la più pesante dell’estate. La causa, confermando anche in questo caso le proiezioni precedenti, è da ricercarsi nella ricollocazione barica che guiderà una profonda depressione verso la Scandinavia. Nello spostamento dal nord Atlantico verso il Mare del Nord avremo quella che potrebbe realmente rappresentare l’ondata di caldo record di ... Leggi su meteogiornale

