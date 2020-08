Meteo: DUE FORTISSIME ondate di calore. Temporali e Grandine al Nord Italia (Di domenica 16 agosto 2020) Ed eccoci ormai vicinissimi alle FORTISSIME ondate di calore che interesserà l’Italia nei primi giorni. Queste si sprigioneranno in due step: la prima sarà solo un anticipo di quello che potrebbe succedere nei giorni successivi. Temperature massime fino al 30 agosto 2020 per i capoluoghi Italiani Terni 40°C Benevento, Carbonia, Foggia, Iglesias 39°C Tempio Pausania, Sanluri, Arezzo, Firenze 38°C Nuoro, Ascoli Piceno, Frosinone, Perugia, Villacidro, Oristano, Siena, Viterbo, Caserta, Forlì, Bologna, Modena, Cesena, Prato 37°C Olbia, Reggio nell’Emilia, Sassari, Caltanissetta, Isernia, Rieti, Parma, Avellino, Lucca, Salerno, Taranto, Pistoia, Roma 36°C Matera, Lecce, Ferrara, Campobasso, Cosenza, Ravenna, Teramo, Cremona, ... Leggi su meteogiornale

La più intensa bolla d’aria calda dovrebbe emergere verso il bacino occidentale del Mediterraneo a partire da giovedì 20, e raggiungere l’Italia venerdì 21, soprattutto la Sardegna mentre sabato dovre ...

Meteo Italia 15 giorni STRAVOLTO entro fine Agosto da cambiamento

Purtroppo non possiamo darvi buone notizie. Le condizioni meteo dei prossimi 10 giorni promettono un’estremizzazione eccezionale: il caldo africano potrebbe raggiungere livelli record. Abbiamo dato un ...

