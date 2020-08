METEO AERONAUTICA 30 giorni: decisamente CALDO verso lo STOP Estate meteorologica (Di domenica 16 agosto 2020) Il bollettino METEO con validità 30 giorni diffuso dell’AERONAUTICA Militare illustra una linea di tendenza che abbiamo osservato nelle proiezioni del modello matematico europeo con validità 46 giorni. Tuttavia, non ci aspettavamo alcun cenno all’ondata di calore che dovrebbe verificarsi nel periodo 17-23 Agosto sull’Italia. Ad essere precisi, però la calura interesserà soprattutto il Centro, il Sud e le Isole Maggiori. Ma il bollettino che segue, prospetta valori termici nella norma per il Nord Italia. Ciò non ce l’aspettavamo. Vi lasciamo con il bollettino METEO, in quanto è piuttosto interessante, che comunque sarà da confermare. Anche nei prossimi giorni si registrano temperature estreme ... Leggi su meteogiornale

Hunt0312 : @squaletta80 Meteo AM (Aeronautica Militare). Lo usavo sempre in montagna. - giglionews : Meteo Giglio di Patrizio De Gregori - infoitinterno : METEO AERONAUTICA 30 giorni: considerevoli novità, non ce le aspettavamo - infoitinterno : METEO AERONAUTICA 30 giorni: considerevoli novità, non ce le aspettavamo - CorriereQ : METEO AERONAUTICA 30 giorni: considerevoli novità, non ce le aspettavamo -