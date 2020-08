Messa oggi in tv domenica 16 agosto su TV2000: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 16 agosto 2020) Il programma della Santa Messa che sarà visibile su TV2000 nella giornata di oggi domenica 16 agosto. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. PROGRAMMA, ORARI E CANALI PER SEGUIRE LA SANTA Messa ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa Messa ore ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Messa oggi Messa oggi in tv sabato 15 agosto su TV2000: canale, orario e diretta streaming Sportface.it Pirro: "Per Ducati sarebbe logico puntare su un giovane"

Il collaudatore della Ducati ha parlato dell'addio di Dovizioso, dicendo che forse la soluzione più in linea con la concorrenza sarebbe rimpiazzarlo con un giovane. Michele Pirro avrebbe sicuramente s ...

Elisa Isoardi oggi ammaliante a bordo piscina, sguardo ipnotico e mise accattivante: «Senza precedenti»

Saluta i followers con fare ammiccante e posa ammaliante Elisa Isoardi, giunta al termine del Ferragosto in una location da sogno. Oggi in vacanza da qualsivoglia impegno lavorativo, l’ormai ex condut ...

