Mercato Milan, Schira fissa il prezzo dell'accordo (Di domenica 16 agosto 2020) La Gazzetta si è spinta più avanti parlando chiaramente di una richiesta di 7,5 milioni di euro netti a stagione che sistemerebbe Zlatan anche sul podio degli ingaggi dell'intera Serie A dietro l'... Leggi su sport.virgilio

Sport_Mediaset : #Milan, #Pioli vuole #Milenkovic ma la #Fiorentina non fa sconti. I viola vogliono 40 milioni di euro per il difens… - revue2presse : CORRIERE DELLO SPORT - gazz_rossonera : Milan-Rebic, Eintracht-Andre Silva e Fiorentina sullo sfondo: l’accordo del 2018 che tiene bloccato il mercato - Roby848484 : ..Roma e Milan Twitter entrano sul mercato dopo l'articolo (bufala) del Corriere.. - news24_napoli : Milan-Rebic, Eintracht-Andre Silva e Fiorentina sullo sfondo: l’accordo del… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

Il quotidiano di Torino torna a parlare del giovane della Fiorentina in ottica rossonera, nonostante la valutazione alta del cartellino A proposito di Fiorentina e giocatori graditi al Milan, non va d ...Nella prima riunione operativa in vista della prossima stagione Iachini è stato molto chiaro: la difesa non si tocca. Milenkovic non è sul mercato, a meno di offerte clamorose. La società vuole accont ...