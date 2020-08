Mercato Juventus, sfuma il centrocampista: l’annuncio (Di domenica 16 agosto 2020) Mercato Juventus – Thiago Alcantara diventerà un nuovo calciato del Liverpool. Firmerà un contratto quadriennale dopo il lungo corteggiamento di Jurgen Klopp. Secondo quanto riportato da RMC Sport, lo spagnolo ha rifiutato la proposta di rinnovo presentatagli dal Bayern Monaco per intraprendere una nuova avventura. Inoltre, avrebbe già confidato ai suoi compagni di squadra la sua decisione. Mercato Juventus: sfuma il centrocampista del Bayern Alcantara si sarebbe svincolato il prossimo anno a parametro zero e, per questo, il suo cartellino dovrebbe essere venduto ad un prezzo di 30 milioni di Euro. Leggi anche:Pirlo Juventus, Prandelli: “Non sono pazzi. In Champions non hanno meritato” Una pessima notizia per il club di Andrea ... Leggi su juvedipendenza

Gazzetta_it : #calciomercato #Juve #Dybala e un'estate bis da cedibile. Nel mercato comanda la plusvalenza - mirkocalemme : La #Juventus non vuole privarsi di #Cristiano, né di #Dybala. L'argentino ha recentemente comprato una nuova villa… - romeoagresti : #Juventus, oggi c’è stato un vertice tra la dirigenza bianconera e Andrea #Pirlo. Sul tavolo: strategie di mercato… - le10sport_psg : Mercato - Juventus : Dybala, Cristiano Ronaldo... Les premiers choix forts de Pirlo ! - NMercato24 : Juventus, Douglas Costa sul mercato. I bianconeri cercano acquirenti per il brasiliano. #Calciomercato #16agosto… -