Meravigliosa Champions. Sfida Francia-Germania in semifinale. E’ calcio vero ? (Di domenica 16 agosto 2020) Crollano gli dei e saltano i pronostici nella Champions League della Final8. La Formula dell'eliminazione diretta in gara unica sta sconvolgendo le gerarchie della Champions. Un finale imprevisto ed imprevedibile che esalta gli appassionati anche neutrali.Il tabellone delle semifinali di Champions mette di fronte Francia e Germania. Tutte a casa le formazioni spagnole, italiani ed inglesi ( che l'anno scorso avevano dominato la scena).I campionati nazionali conclusi con un tour de force a Luglio non hanno permesso la preparazione migliore alle sfide decisive della Champions.Le due grandi sorprese sono il Lione ed il Lipsia, le due superpotenze sono il Bayern Monaco ( unica ad aver vinto la competizione) ed il PSG che però, nonostante spese enormi, non era mai approdato in ... Leggi su optimagazine

pietroraffa : Atalanta protagonista di una stagione straordinaria. Esce dalla Champions a testa alta, altissima. Complimenti a qu… - francusu : #inter ha vinto 3 #championsleague, #ajax 4,ma in questa meravigliosa schermata #rai non figurano,per poter inserir… - MuDo___o : @xWand_MP Ma infatti ha vinto la squadra più forte . È innegabile che abbia fatto una champions meravigliosa , ed è… - LagrangeUno : RT @pietroraffa: Atalanta protagonista di una stagione straordinaria. Esce dalla Champions a testa alta, altissima. Complimenti a questo fa… - _ilFuma : RT @pietroraffa: Atalanta protagonista di una stagione straordinaria. Esce dalla Champions a testa alta, altissima. Complimenti a questo fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Meravigliosa Champions Meravigliosa Champions. Sfida Francia-Germania in semifinale. E’ calcio vero ? OptiMagazine Matuidi e l'addio alla Juve: 'Era ora di cambiare, il Covid mi ha fatto riflettere. Sarri, Pirlo e la Champions...'

"Era il momento di cambiare direzione". Dopo tre anni in bianconero, Blaise Matuidi ha lasciato la Juventus per una nuova avventura oltre Oceano, all'Inter Miam ...

Atalanta, spunta l'idea Thauvin per l'attacco

ROMA - L’Atalanta si è messa sulle tracce di Florian Thauvin (27), esterno destro d’attacco dell’Olympique Marsiglia, reduce da un grave infortunio che lo ha costretto a saltare tutta la stagione. L’o ...

"Era il momento di cambiare direzione". Dopo tre anni in bianconero, Blaise Matuidi ha lasciato la Juventus per una nuova avventura oltre Oceano, all'Inter Miam ...ROMA - L’Atalanta si è messa sulle tracce di Florian Thauvin (27), esterno destro d’attacco dell’Olympique Marsiglia, reduce da un grave infortunio che lo ha costretto a saltare tutta la stagione. L’o ...