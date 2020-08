Mauritius, si è spezzata la petroliera giapponese incagliata sulla barriera corallina: la marea nera visibile dallo Spazio (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo ventun giorni è arrivata al punto di non ritorno. La nave Mv Wakashio, incagliata dal 25 luglio su una barriera corallina al largo delle Mauritius, dove ha già sparso oltre 1.000 tonnellate di petrolio, si è definitivamente spezzata in due. Per giorni è stata sul punto di rompersi e le squadre di salvataggio hanno fatto di tutto per pompare le restanti 3.000 tonnellate di petrolio fuori dal cargo, dove si stima ne siano rimaste altre 90. Il governo di Mauritius ha annunciato che chiederà all’armatore e all’assicuratore una compensazione per i danni e la compagnia giapponese Nagashiki Shipping si è già detta disponibile a pagare la sua parte. La marea nera di petrolio ... Leggi su ilfattoquotidiano

