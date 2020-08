Mauritius: cargo giapponese incagliato si è spezzato (Di domenica 16 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 16 AGO - Il cargo giapponese Mv Wakashio, incagliata dal 25 luglio su una barriera corallina al largo di Mauritius con 4.000 tonnellate di petrolio, si è spezzata in due dopo averne ... Leggi su corrieredellosport

