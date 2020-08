Matuidi racconta: “Il lockdown mi ha cambiato. Ho scelto per la mia famiglia” (Di domenica 16 agosto 2020) In casa Juventus è tempo di rivoluzioni e uno dei primi cambiamenti riguarda l'addio di Blaise Matuidi. Il centrocampista francese ha deciso di salutare la Vecchia Signora per trasferirsi all'Inter Miami. Una scelta particolare, avvenuta all'indomani dell'eliminazione contro il Lione in Champions League.caption id="attachment 941929" align="alignnone" width="1024" Matuidi (getty images)/captionCAMBIAMENTOMatuidi ha svelato quando è maturata questa voglia di cambiare aria ai microfoni di L'Equipe: "Il lockdown mi ha fatto capire quanto dovrei pensare alla mia famiglia. Sapevo già che fosse la cosa più cara al mondo, ceto, ma dopo che mi sono ritrovato per due mesi chiuso in casa con mia moglie e i miei figli ho pensato a loro come mai mi era successo prima. Mi sono detto che dovevo pensare ... Leggi su itasportpress

