Matuidi e l’addio alla Juventus: “Ho deciso durante il lockdown” (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo tre stagioni da protagonista nel centrocampo bianconero, Blaise Matuidi ha deciso di lasciare la Juventus per tentare una nuova avventura in MLS. Intervistato dall’Equipe, , il francese ha spiegato come è maturato questa scelta: “Essere stato uno dei primi giocatori ad essere positivo al Covid-19 mi ha fatto riflettere. Il legame con la mia famiglia, dopo mesi chiuso in casa con loro, si è rafforzato come non mai durante la mia carriera e, nonostante stessero bene in Italia, mi sono detto: cosa è meglio per loro?Forse era il momento di cambiare direzione”. Blaise Matuidi lascia la Juventus, lo aspetta l’ Inter Miami Poi racconta come si è sviluppata la trattativa con i bianconeri: “A gennaio mi aveva contattato ... Leggi su sport.periodicodaily

