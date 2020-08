Matuidi: «Durante la pandemia ho scoperto l’uomo Sarri» (Di domenica 16 agosto 2020) Matuidi lascia la Juventus. Va a giocare a Miami. Il centrocampista francese ha rilasciato un’intervista a L’Equipe in cui ha parlato anche di Maurizio Sarri: Personalmente non ho mai avuto problemi con lui. È un allenatore che lavora molto sull’aspetto tattico. Credo che sia una persona molto timida, che non va naturalmente incontro agli altri. Sappiamo che a quel livello il mestiere di allenatore non è semplice. Però c’è un aspetto che mi ha colpito. Durante il lockdown dovuto al virus, ero in difficoltà e mi ha sorpreso perché mi ha chiamato tutti i giorni per avere mie notizie. Ho scoperto l’uomo. L'articolo Matuidi: «Durante la pandemia ho scoperto l’uomo ... Leggi su ilnapolista

