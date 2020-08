Matteo Salvini ancora senza mascherina: questa volta annusa una forma di pecorino (tenendola senza guanti) (Di domenica 16 agosto 2020) senza guanti e con la mascherina abbassata, mentre tiene in mano – alquanto vicino al viso – una forma di pecorino. Stanno facendo discutere sui social gli scatti che immortalano Matteo Salvini durante una visita a un grande caseificio della provincia di Pisa. “In visita al caseificio Busti, territorio pisano. Qui un gemellaggio fra Toscana e Sicilia: pecorino coi pistacchi di Bronte. Viva l’Italia!”, ha scritto il leader della Lega nella didascalia del post pubblicato su Facebook. Nelle immagini si vede al suo fianco Susanna Ceccardi, la candidata del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Toscana, a dimostrazione del fatto che non si è trattato di una visita di piacere, quanto piuttosto ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : Matteo Salvini e l'accoglienza dei migranti: 'Positivi al coronavirus e strano intreccio tra coop e Prefettura, int… - LegaSalvini : Matteo Salvini a processo per la Gregoretti, lo sfogo di un siciliano: 'Siete dei parassiti, era l'unico che ci dif… - LegaSalvini : Matteo Salvini contro il Pd: 'In Toscana prima i francesi'. L'accordo con At sul trasporto regionale. - TELADOIOLANIUS : RT @MarcoSanavia1: Se i poliziotti non posso freddare immediatamente un criminale che mette a repentaglio con un coltello la vita di un inn… - FQMagazineit : Matteo Salvini ancora senza mascherina: questa volta annusa una forma di pecorino (tenendola senza guanti) -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Salvini In quali regioni si vota a settembre e chi è dato per favorito

Tra un mese le elezioni regionali, banco di prova per governo e maggioranza, Al vaglio degli elettori la tenuta dell'esecutivo e l'alleanza Pd-M5s, ma anche la leadership di Zingaretti nel Pd e Salvin ...

Salvini nel caseificio con mascherina abbassata: è bufera sul web

È polemica sui social network dopo la visita di Matteo Salvini, in vacanza in Toscana, al caseificio della famiglia Busti a Fauglia (Pisa), uno dei più grandi della regione, dove il leader della Lega ...

Tra un mese le elezioni regionali, banco di prova per governo e maggioranza, Al vaglio degli elettori la tenuta dell'esecutivo e l'alleanza Pd-M5s, ma anche la leadership di Zingaretti nel Pd e Salvin ...È polemica sui social network dopo la visita di Matteo Salvini, in vacanza in Toscana, al caseificio della famiglia Busti a Fauglia (Pisa), uno dei più grandi della regione, dove il leader della Lega ...