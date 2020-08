Martina Franca e Massafra, i destini incrociati tragici di due bambini Alla stessa ora i funerali dei genitori di un bimbo e le esequie del figlioletto di una coppia: sconvolgono oggi le famiglie e un territorio (Di domenica 16 agosto 2020) Di Antonio Scialpi: La morte attraversa quotidianamente le nostre esistenze. Le vite spezzate prima di Martino e poi di suo fratello Cesare e sua moglie Liliana, dopo solo 15 giorni, hanno aperto ferite brucianti nelle famiglie e nella Comunità di Martina. Resta Francesco con i suoi dieci mesi di vita. Il suo sguardo innocente e pieno di vita oggi i funerali. A Massafra quasi Alla stessa l’ultimo saluto a Michele di venti mesi. Due bambini . Due storie di vita . Una lanciata nell’esistenza. L’altra nell’universo senza spazio e senza tempo. Per Francesco senza genitori ma con i nonni che hanno perso Martino e Cesare. Francesco sotto lo sguardo cullante dei nonni e di tutta la Comunità addolorata Per ... Leggi su noinotizie

