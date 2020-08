Marquinhos ritorna sulla vittoria contro l’Atalanta: “Abbiamo studiato i loro punti deboli, il calcio è così” (Di domenica 16 agosto 2020) Marquinhos riapre la ferita dell'Atalanta dopo l'eliminazione per mano del club parigino. Il difensore brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del PSG.LE PAROLE DI Marquinhoscaption id="attachment 934553" align="alignnone" width="1024" Marquinhos, Getty Images/captionIl centrale del Psg, Marquinhos, ha parlato ai microfoni del club tornando sulla vittoria contro l'Atalanta: "Non è stato semplice ribaltare il risultato, però sapevamo che nel calcio le cose possono cambiare in poco tempo. Abbiamo imparato a conoscere punti di forza e deboli dell'Atalanta, siamo stati in grado di creare occasioni pericolose. Alla fine è venuta fuori una gara giocata bene, ci mancavano solo le ... Leggi su itasportpress

